Молдова передала Украине председательство в ГУАМ
Молдова в четверг, 6 декабря, передала Украине председательство в Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ).
Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел и евроинтеграции Молдовы по итогам заседания глав МИД стран ГУАМ, которое прошло на полях заседания Министерского совета ОБСЕ в Милане, передает "Радио Свобода".
"Убежден, что традиция, которая существует в рамках ГУАМ, работать на основе консенсуса, даст возможность государствам-членам продолжить плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество, как на региональном, так и на международном уровне", - заявил глава МИД Молдовы Тудор Ульяновски.
Он пожелал успеха украинским коллегам и выразил уверенность, что ГУАМ будет укреплять сотрудничество в пользу стран-членов и их граждан.
В 2017 году в Киеве прошел первый за 9 лет саммит ГУАМ.
ГУАМ (Организация за демократию и экономическое развитие) с участием Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы была основана в 1997 году.
В 1999-2005 годах в состав ГУАМ входил Узбекистан, тогда организация называлась ГУУАМ.
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