Глава МИД Германии предлагает расширить миссию ОБСЕ на Азовское море

Из-за обострения украинского-российского кризиса вокруг Азовского моря и Керченского пролива глава МИД Германии Гайко Маас предлагает расширить действие мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Азовское море.

Об этом он заявил в четверг, 6 декабря, на полях встречи министров иностранных дел стран ОБСЕ в Милане, передает DW со ссылкой на dpa.

По словам министра, это станет темой обсуждения во время встречи между представителями Украины и РФ при посредничестве Германии и Франции, которая должна состояться 11 декабря в Берлине.

"Раньше о проведении встречи в таком формате договорились канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин во время саммита G20 в Буэнос-Айресе.

Но позже представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что конфликт Москвы и Киева по Керченскому проливу не может быть темой нормандского формата , - пишет DW.

Отмечается, что перед этим Маас встретился с главами МИД Украины Павлом Климкиным и РФ Сергеем Лавровым, чтобы обсудить предложение переговоров.

"Я думаю, что с украинской стороны она была расценена как рациональная. С российской же стороны, наоборот, очень и очень скептически", - подчеркнул политик.

В МИД Украины после встречи Мааса с Климкиным сообщили, что стороны также договорились продолжить диалог в рамках рабочего визита Климкин в ФРГ на следующей неделе.

"Украина рассчитывает на дальнейшее лидерство Германии в формировании сильного и всеобъемлющего ответа ЕС на воинственную риторику Кремля и агрессивные действия, угрожающие безопасности евроатлантического пространства", - сообщает МИД Украины.

Сейчас действие мониторинговой миссии ОБСЕ распространяется на сухопутную территорию Украины и имеет целью, в частности, наблюдение за реализацией Минских договоренностей.

После захвата украинских моряков в районе Керченского пролива Украина призвала мониторинговую миссию ОБСЕ начать усиленный мониторинг акватории Азовского моря и прилегающих территорий.

Ранее сообщалось, что правительство Германии отклонило призыв Украины направить немецкие военные корабли в Черное море в связи с агрессивными действиями России в Керченском проливе.

Как сообщалось, 25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открывали огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

26 ноября из-за вооруженного нападения российских пограничников на украинских военных в Керченском проливе Верховная Рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении в 10 областях Украины военного положения.

28 ноября Киевский районный "суд" оккупированного Симферополя арестовал на 2 месяца 24 украинских моряков, захваченных ФСБ России.

В РФ обвиняют украинцев в нарушении границы Российской Федерации, которая аннексировала Крым. Их обвиняют по ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы).

Украина признала их военнопленными и требует немедленно отпустить.

27 ноября журналист опубликовал имена всех украинских военнопленных моряков.

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