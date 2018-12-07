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Закон о прекращении "дружбы" с РФ передали на подпись Порошенко

Пятница, 7 декабря 2018, 02:04
Закон о прекращении дружбы с РФ передали на подпись Порошенко

Закон о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией с 1 апреля 2019 года передали на подпись президенту Украины Петру Порошенко.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Согласно информации, документ подписал глава ВР Андрей Парубий и он уже передан на подпись президенту.

Закон вступит в силу на следующий день после официальной публикации.

Как сообщалось, 6 декабря Верховная Рада приняла закон о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией с 1 апреля 2019 года.

За соответствующее решение проголосовали 277 народных депутатов.

3 декабря президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду проект закона о прекращении действия договора.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в мае 1997 года и вступил в силу он 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на последующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.

Формально действовать он должен до 1 апреля 2019 года.

Как сообщалось, 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 из которых, по подтвержденной россиянами информации, получили ранения.

С 26 ноября до 26 декабря в 10 областях Украины было введено военное положение

Темы: ПарубийПорошенкозаконодательствоРосcия
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