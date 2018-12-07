Канада выделит 24 млн долларов на поддержку избирательной системы в Украине

Канада выделит до 24 миллионов долларов на организацию мониторинга за украинскими выборами, улучшения управления в стране и достижения гендерного равенства.

Об этом заявили в МИД Канады, передает "Укринформ".

"Канада - несгибаемый партнер Украины. Министр иностранных дел Христя Фриланд и министр международного развития Мари-Клод Бибо объявили о выделении Канадой до 24 миллионов долларов на поддержку избирательной реформы, наблюдения за выборами, гендерного равенства и инклюзивного управления в Украине", - отметили в министерстве .

"Миссии наблюдения за выборами делают важный вклад в усиление демократических институтов. Канада поможет Украине, отправив значительное количество канадских наблюдателей на поддержку как канадской двусторонней мониторинговой миссии, так и - если она будет сформирована в 2019 году - наблюдательной миссии ОБСЕ", - говорится в заявлении.

Подчеркивается, что поддержка Канады сосредоточится на "увеличении демократического участия гражданского общества, повышении роли женщин в демократических процессах и борьбе с распространением дезинформации и посторонним вмешательством".

Ранее стало известно, что Канада в 2019 году направит на президентские и парламентские выборы в Украине большую мониторинговую миссию.

В 2019 году в Украине должны состояться очередные президентские и парламентские выборы - в марте и октябре.

Как известно, Верховная Рада согласовала назначение выборов президента Украины на 31 марта 2019 года.

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