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Порошенко: Путин слабее, чем хочет казаться

Пятница, 7 декабря 2018, 09:41

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что российский президент Владимир Путин слабее, чем он хочет казаться Западу.

Об этом он написал в своей статье для The New York Times.

"Несмотря на кремлевскую пропаганду, Путин слабее, чем он хочет казаться Запада. Запад может - за счет повышения стоимости агрессии - заставить его послушаться", - написал Президент.

По словам Порошенко, Запад мог бы применить к РФ силу, ведь Россия использовала химическое оружие в Британии, осуществляла кибератаки на Западе, обстреливала мирных жителей в Сирии и развязала войну на востоке Украины.

Об этом 7 декабря сообщила пресс-служба администрации президента.

Ранее сообщалось,  25 ноября около Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Россияне ранили 6 украинских военнослужащихи захватили 3 корабля.

Соединенные Штаты начали подготовку к направлению в Черное море военного корабля из-за напряженности в регионе после захвата Россией украинских кораблей с экипажами.

29 ноября президент США Дональд Трамп отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Буэнос-Айресе из-за плененных украинских военных.

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Украинская правда

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Темы: ПорошенкоРосcияПутинЗапад
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