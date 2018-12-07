Порошенко: Путин слабее, чем хочет казаться

5109 просмотров
Пятница, 7 декабря 2018, 10:41

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что российский президент Владимир Путин слабее, чем он хочет казаться Западу.

Об этом он написал в своей статье для The New York Times.

"Несмотря на кремлевскую пропаганду, Путин слабее, чем он хочет казаться Запада. Запад может - за счет повышения стоимости агрессии - заставить его послушаться", - написал Президент.

По словам Порошенко, Запад мог бы применить к РФ силу, ведь Россия использовала химическое оружие в Британии, осуществляла кибератаки на Западе, обстреливала мирных жителей в Сирии и развязала войну на востоке Украины.

Об этом 7 декабря сообщила пресс-служба администрации президента.

Ранее сообщалось,  25 ноября около Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Россияне ранили 6 украинских военнослужащихи захватили 3 корабля.

Соединенные Штаты начали подготовку к направлению в Черное море военного корабля из-за напряженности в регионе после захвата Россией украинских кораблей с экипажами.

Читайте также НАТО готовит ответ на морскую агрессию РФ: репортаж из штаб-квартиры Альянса

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Порошенко Росcия Путин Запад
powered by lun.ua
По теме
Порошенко: Никто не знает, кого РФ атакует завтра 7 декабря 2018, 06:40
Закон о прекращении "дружбы" с РФ передали на подпись Порошенко 7 декабря 2018, 03:04
У Порошенко опровергли, что он был иподьяконом УПЦ МП 6 декабря 2018, 21:53
Все новости
Главные новости
Из-за россиян в Керченском проливе стоят на якорях более 140 судов
Гривна укрепляется на открытии межбанка
Гройсман объявил глобальную проверку облгазов: Надо их вжарить по первое число
Порошенко: Путин слабее, чем хочет казаться
Все новости
здоровье

Как не превратить еду на врага

исследование

Красное мясо, колбаса, сосиски: польза или вред?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів