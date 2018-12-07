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Лавров исключил, что Россия согласится отпустить пленных моряков до суда

Пятница, 7 декабря 2018, 11:57

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинские моряки, взятые в плен после обстрела их кораблей в Черном море, останутся под стражей в РФ как минимум до завершения судебных процедур.

Об этом он сказал в общении с журналистами после министерской встречи ОБСЕ, сообщает из Милана корреспондент "Европейской правды".

Лавров подтвердил, что украинские консулы получили допуск к пленным, и заверил, что "они чувствуют себя хорошо".

"Они сейчас находятся под следствием. Когда закончится следствие – будет суд. Они нарушили российское и международное право, вторглись в наши территориальные воды", - изложил Лавров позицию РФ.

До завершения судебных процедур он не считает возможным освобождение моряков. "Когда будет решение суда – тогда и будем решать", - заявил Лавров.

Российский министр также заверил, что в этой ситуации любая страна задержала бы украинские военные корабли.

"США вон вообще отдали приказ стрелять в того, кто пересечет границу. Мы так не поступали", - заявил он. Как известно, на самом деле российский флот перед захватом обстрелял украинские корабли, ранив трех моряков.

Темы: РосcияЧерное моречрезвычайное происшествиепленные
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