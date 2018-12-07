Следующий год может быть самым горячим – ученые

2019 год может стать самым жарким в истории человечества из-за явления Эль-Ниньо, усиленного изменениями климата.

Об этом со ссылкой на ученых сообщает "National Geographic".

Эль-Ниньо – явление, возникающее при резких перепадах и противоположных экстремальных значениях температуры воды и атмосферного давления, характерное для экваториальной зоны Тихого океана.

Оно происходит каждые 2-7 лет, может длиться около 6 месяцев и влиять чуть ли не на всю планету.

С вероятностью 80% Эль-Ниньо уже начался и продлится как минимум до конца февраля 2019 года, сообщает Центр прогнозирования климата Национального управления исследований океана и атмосферы США.

Последствия Эль-Ниньо в последние годы были суровее из-за глобального потепления, и эти влияния будут сильнее, поскольку температуры продолжают расти, констатируется в работе, опубликованной в журнале геофизических исследований "Geophysical Research Letters".

Ее соавтор Саманта Стивенсон, которая является климатологом Калифорнийского университета Санта-Барбары, считает: "С Эль-Ниньо вполне возможно, что 2019 год станет самым жарким".

2015-2018 годы были самыми горячими из-за рекордных выбросы двуокиси углерода (СО2), если верить данным Всемирной метеорологической организации.

406 месяцев подряд (более 33 лет) климат Земли был теплее средних значений XX век.

Из-за Эль-Ниньо ученые ожидают различных стихийных бедствий в разных частях планеты, которые могут быть весьма разрушительны.