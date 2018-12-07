Вторая неделя военного положения: в Украину не пустили 800 россиян

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Пятница, 7 декабря 2018, 13:17

После введения военного положения в Украине не пустили более 800 граждан России.

Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян, передает "Громадське".

Речь идет о периоде от 26 ноября до утра 7 декабря.

"С момента введения военного положения - почти 810 граждан", - сказал представитель Госпогранслужбы.

Как известно, на время военного положения Украина не будет пропускать на свою территорию россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет за незначительным исключением.

Представитель пограничной службы Андрей Демченко уточнил, что "в каждом отдельном случае может приниматься отдельное исключительное решение" по результатам общения и проверки документов при прохождении границы.

С 26 ноября по 26 декабря в 10 областях Украины введено военное положение в ответ на захват россиянами украинских военных судов и моряков в Керченском проливе. Военное положение может быть продлено в случае продолжения угрозы для Украины.

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Темы: граница Росcия война Военное положение
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