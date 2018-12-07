Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Вторая неделя военного положения: в Украину не пустили 800 россиян

Пятница, 7 декабря 2018, 12:17

После введения военного положения в Украине не пустили более 800 граждан России.

Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян, передает "Громадське".

Речь идет о периоде от 26 ноября до утра 7 декабря.

"С момента введения военного положения - почти 810 граждан", - сказал представитель Госпогранслужбы.

Как известно, на время военного положения Украина не будет пропускать на свою территорию россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет за незначительным исключением.

Представитель пограничной службы Андрей Демченко уточнил, что "в каждом отдельном случае может приниматься отдельное исключительное решение" по результатам общения и проверки документов при прохождении границы.

С 26 ноября по 26 декабря в 10 областях Украины введено военное положение в ответ на захват россиянами украинских военных судов и моряков в Керченском проливе. Военное положение может быть продлено в случае продолжения угрозы для Украины.

"Украинская правда" в Threads

Темы: границаРосcиявойнаВоенное положение
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

Все новости...
граница
На Житомирщине в лесу погиб мужчина: поехал по чернику на заминированную территорию
Принудительной эвакуации жителей приграничья Сумщины не будет – ОВА
Зеленский провел совещание в Замке Любарта: обсуждали северную границу
Последние новости
15:56
В Одессе жена "мобилизовала" своего мужа, чтобы запугать при разводе – ТЦК
15:51
Россия заявила об атаке беспилотников в нескольких областях, в том числе Московской
15:47
Новая карта мира с "зелеными" сверхдержавами": о чем говорят глобальные тренды
15:45
В Украине не будет дополнительных выходных в Рождественские и Новогодние праздники 2023
15:32
Данилов о ликвидации трех российских Су-34: Охотились давно
15:19
В Украине запустят Единую государственную платформу об усыновлении – Минсоцполитики
15:17
Известно о по меньшей мере 3800 гражданских, которых пытали оккупанты – Костин
15:14
СМИ проанализировали, как пропаганда приучила россиян к войне и ненависти к Украине
15:07
Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16
14:45
Ощадбанк продлил действие всех карточек до конца марта 2024
Все новости...
Реклама: