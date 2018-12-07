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В США вышел комикс, где супергерои взрывают центр Москвы вместе с Путиным

Пятница, 7 декабря 2018, 12:36

Президент России Владимир Путин появился в восьмом выпуске комикса Doomsday Clock о вселенной DC, главным героем которого является Супермен.

Как пишет "Радио Свобода", выпуск вышел в Соединенных Штатах 5 декабря.

В финале выпуска супергерой Огненный Шторм подрывает Красную площадь и всех, кто на ней находится, включая Путина.

Сюжет комикса обыгрывает теорию заговора, согласно которой правительство США участвовало в создании супергероев, чтобы получить контроль над миром.

В начале выпуска, после битвы в центре Москвы, Огненный Шторм случайно превращает толпу людей на Красной площади на стекло.

Путин считает это террористической атакой американского правительства. Супермен обещает российскому президенту разобраться с проблемой, ловит Огненного Шторма и приводит его обратно в Москву.

Путин приказывает российским супергероям и армии задержать Огненного Шторма и отдать его под суд. Тот использует свои способности и подрывает Красную площадь.

Неизвестно, выжил ли на ней кто-нибудь, включая Супермена и президента России.

Doomsday Clock – ответвление вселенной классического графического романа "Хранители" и основной вселенной DC Comics, центральный персонаж которой – Супермен.

Темы: ПутинСШАРосcия
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