В США вышел комикс, где супергерои взрывают центр Москвы вместе с Путиным
Президент России Владимир Путин появился в восьмом выпуске комикса Doomsday Clock о вселенной DC, главным героем которого является Супермен.
Как пишет "Радио Свобода", выпуск вышел в Соединенных Штатах 5 декабря.
В финале выпуска супергерой Огненный Шторм подрывает Красную площадь и всех, кто на ней находится, включая Путина.
Alasan kenapa #DoomsdayClock issue 8 sempet leak kemarin. Thanks, Putin. pic.twitter.com/V7FLl43xRh— Komrikmania (@komrikmania) December 5, 2018
Сюжет комикса обыгрывает теорию заговора, согласно которой правительство США участвовало в создании супергероев, чтобы получить контроль над миром.
В начале выпуска, после битвы в центре Москвы, Огненный Шторм случайно превращает толпу людей на Красной площади на стекло.
Путин считает это террористической атакой американского правительства. Супермен обещает российскому президенту разобраться с проблемой, ловит Огненного Шторма и приводит его обратно в Москву.
Путин приказывает российским супергероям и армии задержать Огненного Шторма и отдать его под суд. Тот использует свои способности и подрывает Красную площадь.
Неизвестно, выжил ли на ней кто-нибудь, включая Супермена и президента России.
I haven't been a fan of #DoomsdayClock, today's issue with #Superman was amazing!! Well done @geoffjohns! pic.twitter.com/HJezHtnmOq— Dayspring Discussions (@DayspringD) December 5, 2018
Doomsday Clock – ответвление вселенной классического графического романа "Хранители" и основной вселенной DC Comics, центральный персонаж которой – Супермен.
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