Украина и Литва подписали соглашение о защите заробитчан

660 просмотров
Пятница, 7 декабря 2018, 14:17

Президенты Украины и Литвы подписали межправительственное соглашение о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции.

Церемония подписания состоялась во время встречи глав двух государств.

"Этим соглашением будет обеспечена надлежащая защита прав наших граждан в Литве для детенизации этих процессов и соответственно защита литовских граждан, которые планируют работать в Украине", - сказал президент Украины Петр Порошенко.

Он добавил, что это соглашение стало результатом договоренностей с президентом Литвы в декабре прошлого года.

Напомним, в июле сообщалось, что украинцев в Литве за год стало больше в полтора раза.

Европейская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Украина Литва
powered by lun.ua
По теме
Синоптики обещают на выходные "типичную декабрьскую какабеку" 7 декабря 2018, 13:49
Украинские биатлонистки возглавили Кубок наций 7 декабря 2018, 13:35
Из-за россиян в Керченском проливе стоят на якорях более 140 судов 7 декабря 2018, 11:24
Все новости
Главные новости
Порошенко утвердил госбюджет-2019
Назначен новый и. о. министра аграрной политики и продовольствия
Оккупанты посадили за решетку адвоката политзаключенных за пост 2013
Украинские биатлонистки возглавили Кубок наций
Все новости
Фото

Первые фото от роботов-телескопов с Чили

Фото

Милые фото собаки Буша-старшего, покорившие сеть

Поиск по сайту
Архив
Весь архів