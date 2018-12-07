Украина и Литва подписали соглашение о защите заробитчан
Пятница, 7 декабря 2018, 13:17
Президенты Украины и Литвы подписали межправительственное соглашение о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции.
Церемония подписания состоялась во время встречи глав двух государств.
"Этим соглашением будет обеспечена надлежащая защита прав наших граждан в Литве для детенизации этих процессов и соответственно защита литовских граждан, которые планируют работать в Украине", - сказал президент Украины Петр Порошенко.
Он добавил, что это соглашение стало результатом договоренностей с президентом Литвы в декабре прошлого года.
Напомним, в июле сообщалось, что украинцев в Литве за год стало больше в полтора раза.