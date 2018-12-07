В Венгрии увидели прогресс в отношениях с Украиной

В общих двусторонних отношениях между Будапештом и Киевом есть заметный прогресс.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает пресс-служба правительства.

"Есть определенный благоприятный прогресс в законодательной сфере, что влияет на венгерское сообщество в Украине, и есть определенный прогресс в общих двусторонних отношениях между Будапештом и Киевом", - сказал он после переговоров с украинским коллегой Павлом Климкиным в ходе заседания Совета министров ОБСЕ в Милане 6 декабря.

"Мы, безусловно, ценим намерения правительства Украины о внесении в повестку дня парламента голосования о том, что переходный период до вступления в силу нового Закона об образовании должен быть продлен до 2023 года в соответствии с ожиданиями Европейского Союза", - подчеркнул министр.

"К сожалению, это не является гарантией того, что голосование состоится", - сказал он, отметив, что уже было два подобных, безуспешные инициативы.

Сийярто добавил: в Будапеште положительно восприняли взаимное разрешение сторон на открытие почетных консульств в Шиофоке и Тернополе. Министр также одобрительно отозвался об активизации совместных проектов между двумя странами.

Как известно, в четверг, 6 декабря, Верховная рада отказалась включить в повестку дня сессии законопроект о продлении имплементационного периода языковой статьи закона об образовании, против которой выступает Венгрия.

Климкин накануне заявил, что отношения двух стран находятся "на восходящей траектории" и Будапешт настроен на дальнейший прогресс. Он отметил, что Венгрия прекратила раздачу паспортов в своих консульствах в Украине.

Добавим, что Венгрия блокирует заседания Комиссии Украина-НАТО на высшем уровне, но на этот раз не протестовала против присутствия главы МИД Украины на министерском заседании НАТО.

Европейская правда