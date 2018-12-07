В Госдуме заявили, что украинские корабли должны проходить пролив в "смирительной рубашке"

Так называемый "депутат" Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что после инцидента в Керченском проливе к кораблям Военно-морских сил Украины должно быть особое отношение.

Об этом сообщает российский пропагандистский канал RT.

"Они обязаны проходить под Крымским мостом с зачехленными орудиями, без включенных станций автоматического ведения огня, подчиняться приказам российского конвоя и идти строго по заданному для них курсу", - заявил он.

Белик добавил, что украинские корабли будут заходить через пролив "в смирительной рубашке".

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 из которых получили ранения.

26 ноября из-за вооруженного нападения российских пограничников на украинских военных в Керченском проливе Верховная Рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении в 10 областях Украины военного положения.

28 ноября Киевский районный "суд" оккупированного Симферополя арестовал на 2 месяца 24 украинских моряков, захваченных ФСБ России.

В РФ обвиняют украинцев в нарушении границы Российской Федерации, которая аннексировала Крым. Их обвиняют по ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы).

Украина признала их военнопленными и требует немедленно отпустить.

27 ноября журналист опубликовал имена всех украинских военнопленных моряков.