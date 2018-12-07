Военное положение в Одесской области: охрану усилили полицейскими с острым нюхом

Блокпосты и объекты стратегического значения Одесской области усилили кинологами со служебными собаками.

Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что в настоящее время кинологи и их четвероногие помощники сосредоточены на стационарных блокпостах вокруг областного центра - "Центролит", "2 Столбы", "Дачный", а также в Одессе - на территории железнодорожного вокзала и международных аэропорта и автовокзала.

В частности, они будут оказывать практическую помощь правоохранителям по обеспечению безопасности и порядка, а также безопасности дорожного движения, предупреждению правонарушений и противодействию преступности.

Кроме того, во время проверки граждан и автомобилей, особое внимание они будут обращать на наличие опасных предметов или запрещенных веществ.

5 декабря сообщалось, что в рамках военного положения силовики Одесской области усилили контроль на въездах в областной центр и некоторых других городов.

Как сообщалось, с 26 ноября Украина ввела на 30 дней военное положение в 10 областях, расположенных вдоль российской границы, приднестровского участка молдавской границы и на побережье Черного и Азовского морей.

Причиной введения военного положения послужило то, что 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 из которых, по подтвержденной россиянами информации, получили ранения.