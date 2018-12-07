В субботу киевлян ждет снег с дождем и гололед

В Киеве в субботу ожидается небольшой снег, днем с переходом в дождь, слабый гололед, на дорогах местами гололедица.

Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сообщает пресс-центр КГГА.

В общем 8 декабря юудет облачно с прояснениями, ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° мороза, днем около 0°.

С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует придерживаться советов на случай гололеда.