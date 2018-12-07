В субботу киевлян ждет снег с дождем и гололед

551 просмотр
Пятница, 7 декабря 2018, 17:28

В Киеве в субботу ожидается небольшой снег, днем с переходом в дождь, слабый гололед, на дорогах местами гололедица.

Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сообщает пресс-центр КГГА.

В общем 8 декабря юудет облачно с прояснениями, ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° мороза, днем около 0°.

С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует придерживаться советов на случай гололеда.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: погода Киев
powered by lun.ua
По теме
Синоптики обещают на выходные "типичную декабрьскую какабеку" 7 декабря 2018, 13:49
Следующий год может быть самым горячим – ученые 7 декабря 2018, 13:15
В пятницу снова похолодает 6 декабря 2018, 14:23
Все новости
Главные новости
Украинские консулы пробились к захваченным морякам в "Лефортово"
Онуфрий запретил идти на объединительный собор духовенствe УПЦ МП
Назван Топ-5 электрокаров, купленных украинцами в ноябре
Литва ввела санкции против 20 человек, причастных к агрессии в Керченском проливе
Все новости
исследование

Почему сон так важен для здоровья?

Культура

Что такое бортництво и почему пчелы должны стать новой визиткой Украины

Поиск по сайту
Архив
Весь архів