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ООС: Боевики били из вооружения БМП и гранатометов, потерь нет

Пятница, 7 декабря 2018, 17:18

В течение 7 декабря российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Неподалеку Тарамчука на Мариупольском направлении оккупанты открывали прицельный огонь из стрелкового оружия и пулеметов крупного калибра. В районе Песков, Чермалыка и Гнутово захватчики обстреливали украинских военных из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия", - говорится в вечерней сводке.

Кроме того, вблизи Зайцево противник применил вооружение БМП и подствольные гранатометы.

"Обороняющиеся подразделения принимали необходимые меры для подавления огневой активности оккупантов. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем, в ходе боевых действий ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", - добавили в пресс-центре.

Украинская правда

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Темы: боевые действияООС
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