МИД возмущен арестом адвоката украинских политзаключенных

Министерство иностранных дел расценивает арест в оккупированном Крыму адвоката Эмиля Курбединова как попытку России лишить украинских граждан-политических узников, чьи интересы он представляет, права на защиту.

Об этом говорится в обнародованном 7 декабря заявлении МИД, которое выразило решительный протест незаконному аресту адвоката.

Отмечается, что Курбединов является одним из ключевых адвокатов по делам украинском, незаконно удерживаемых Россией по сфабрикованным и политически мотивированными обвинениями. Недавно он также защищает одного из военнопленных украинских моряков.

Обвинения в "демонстрации атрибутики или символики экстремистских организаций", использованное российским оккупационным "судом" для того, чтобы отправить Курбединова за решетку, также безосновательный и сфабрикованный характер, отмечают в МИД.

"На самом деле Россия пытается лишить украинских граждан - политических заключенных в РФ и на оккупированных территориях права на защиту путем запугиваний и притеснений тех, кто поддерживает украинских заложников Кремля и защищает их в судах", - говорится в заявлении.

МИД выразил обеспокоенность тем, что тактика постоянных административных взысканий, которая используется в России для "истощения" оппозиционных активистов, переносится в оккупированный Крыму.

"Мы осуждаем эту недостойную практику и призываем Россию немедленно ее прекратить. Россия должна полностью выполнить соответствующие резолюции ГА ООН, принятые в 2014, 2016, 2017 годах, а также решение Международного Суда по промежуточных мероприятий в деле Украина против РФ, принятое в 2017 году" , - отмечается в заявлении.

МИД призвал международное сообщество усилить политико-дипломатическое и санкционный давление на страну-агрессора до момента деоккупации Крыму и освобождения всех незаконно удерживаемых Россией украинцев.

7 декабря подконтрольный Кремлю "суд" в Симферополе арестовал крымского адвоката Эмиля Курбединова на 5 суток за его пост в соцсети 2013 года.

Защита Курбединова уже подала апелляционную жалобу.