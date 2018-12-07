В ООН подготовили декларацию о Голодоморе в соавторстве 38 государств

В Генассамблее Организации Объединенных Наций зарегистрировали совместную декларацию Украины и еще 37 государств с осуждением политики сталинского режима, которая привела к Голодомору в Украине.

О подписании данного совместного документа сообщает агентство "Укрінформ", также эти данные "Европейской правде" подтвердили в постоянном представительстве Украины при ООН.

Документ был подготовлен по инициативе Украины к 85-й годовщине трагедии

"Впервые в декларации осуждается политика сталинского режима, насильственная коллективизация и конфискация продовольствия, что привело к гибели значительной части украинского народа. Отмечается также необходимость раскрытия архивов для установления исторической правды и повышения осведомленности о причинах и последствиях трагедии", - цитирует агентство пресс-секретаря постпредства Украины при ООН Олега Николенко.

"Этот документ служит напоминанием государствам мира об обязанности не допустить повторения таких страшных преступлений в будущем", - добавил Николенко.

В распоряжении "Европейской правды" имеется текст документа.

В комментарии "Европейской правде" Николенко отметил, что подобные декларации регистрируются в ООН каждые пять лет, начиная с 2003 года. В этом году по сравнению с 2013-м, добавилось шесть стран. Впервые соавторами документа стали Швейцария, Португалия, Нидерланды, Болгария, Словения, Черногория и Чили (первый соавтор среди стран Латинской Америки). Мальта, которая была среди подписантов пять лет назад, на этот раз не стала участвовать в инициативе.

Документ не требует дополнительного одобрения и будет обнародован в качестве документа ГА ООН.

Европейская правда