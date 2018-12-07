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Немецкие консерваторы выбрали преемницу Меркель

Пятница, 7 декабря 2018, 17:46
Немецкие консерваторы выбрали преемницу Меркель

Новой главой крупнейшей немецкой партии Христианско-демократического союза (ХДС) вместо Ангелы Меркель выбрали Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Как сообщает Spiegel Online, именно за ее кандидатуру в пятницу проголосовало наибольшее количество делегатов съезда партии в Гамбурге.

Главным оппонентом Крамп-Карренбауэр был Фридрих Мерц, бывший председатель фракции ХДС в Бундестаге, который считался неудобной кандидатурой для Меркель.

Кандидатуру Крамп-Карренбауэр поддержали 52% участников съезда, Мерца - 48%. Крамп-Карренбауэр поведет партию на следующие выборы и вероятно может стать следующим канцлером Германии.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр - бывший премьер-министр федеральной земли Саар. Она считалась фавориткой и наиболее удобной для Меркель кандидатурой, у нее похожый прагматичный политический стиль.

 
Аннегрет Крамп-Карренбауэр

В феврале 2018 года Крамп-Карренбауэр была избрана на должность генерального секретаря ХДС. За восемь месяцев пребывания на посту генерального секретаря ей удалось не попасть ни в какой значительный политический скандал и наладить работу партии несмотря на значительное падение рейтингов.

Ожидается, что Крамп-Карренбауэр продолжит политику Ангелы Меркель.

На избрание преемника Меркель отреагировал посол Украины в Германии Андрей Мельник. В своем Twitter он отметил, что Украина рассчитывает на дальнейшую поддержку со стороны ХДС.

Читайте также: "Операция" Преемник ": кто возглавит партию Меркель после ее отставки".

Европейская правда

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Темы: МеркельГермания
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