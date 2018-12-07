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Российский канал объяснил, почему выпустил новый фейковый сюжет об Украине

Пятница, 7 декабря 2018, 18:37
Российский канал объяснил, почему выпустил новый фейковый сюжет об Украине

Российский пропагандистский Первый канал заявляет, что интервью с подставным участником Евромайдана записывали не журналисты канала, а стрингеры, поэтому виноваты они.

Об этом со ссылкой на пресс-релиз канала пишет российский сайт "Медуза".

Издание отмечает, что телеканал извинился за сфабрикованный сюжет, где участника Евромайдана "украинца Кирилла Чубенко" сыграл белорус Виталий Юрченко.

"Стрингеры признали, что действительно сняли своего знакомого, поскольку съемка настоящего интервью была сделана с техническим браком, а сюжет нужно было срочно сдавать. Это никак не оправдывает их поступка, они уже принесли извинения каналу и готовы извиниться перед зрителями. Мы ждем это видео и сразу его опубликуем", - пояснил Первый канал.

Напомним, к пятой годовщине Евромайдана на российском Первом канале вышел сюжет об Украине. В ролике якобы житель Кривого Рога по имени Кирилл Чубенко рассказывает об "ужасах, которые ему приходится терпеть после Майдана".

Однако блогер из РФ Илья Варламов обнаружил, что украинца "Чубенко" в пропагандистском сюжете российского канала изображает житель Минска Виталий Юрченко.

*На 8:32 пропагандистского видео минчанин, титрованный участником Евромайдана Кириллом Чубенко, рассказывает, что они с котом сейчас замерзают, и всё это из-за Евромайдана

Темы: пропагандателевидение
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