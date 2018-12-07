Новости дня: Госбюджет-2019, заявление предстоятеля УПЦ МП и незаконные действия РФ на Азове

Порошенко подписал госбюджет-2019, Онуфрий запретил духовенству МП идти на Объединительный собор, а украинские биатлонистки возглавили Кубок наций — новости, которые обсуждали 7 декабря.

О госбюджете

Порошенко подписал государственный бюджет на 2019 — документ предусматривает 1,112 трлн грн расходов и 1,026 трлн доходов.

Об Объединительном соборе

Константинополь напомнил главе Московского патриархата Онуфрию, что он стал митрополитом вопреки канонам. Также Вселенский патриарх заявил, что после создания автокефальной церкви священнослужитель потеряет свой титул.

"Участия не благословляется", — глава УПЦ Московского патриархата Онуфрий запретил духовенству МП идти на Объединительный собор УПЦ.

Об Азовском море

Через Россию, которая заблокировала проход в Керченском проливе, в ожидании прохода стоят более 140 судов.

О других важных новости

В Киеве подорожал газ — тарифы выросли на 22,8%. Теперь владельцы счетчиков будут платить не 6,96 грн за 1 куб. м, как раньше, а 8,55 грн.

Женская сборная Украины по биатлону возглавила общий зачет Кубка наций по результатам трех первых соревнований сезона.

Литва ввела национальные санкции против 20 человек, причастных к нападению на украинских моряков в районе Керченского пролива.