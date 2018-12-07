Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Новости дня: Госбюджет-2019, заявление предстоятеля УПЦ МП и незаконные действия РФ на Азове

Пятница, 7 декабря 2018, 19:46
Новости дня: Госбюджет-2019, заявление предстоятеля УПЦ МП и незаконные действия РФ на Азове

Порошенко подписал госбюджет-2019, Онуфрий запретил духовенству МП идти на Объединительный собор, а украинские биатлонистки возглавили Кубок наций — новости, которые обсуждали 7 декабря.

О госбюджете

Порошенко подписал государственный бюджет на 2019 — документ предусматривает 1,112 трлн грн расходов и 1,026 трлн доходов.

Об Объединительном соборе

Константинополь напомнил главе Московского патриархата Онуфрию, что он стал митрополитом вопреки канонам. Также Вселенский патриарх заявил, что после создания автокефальной церкви священнослужитель потеряет свой титул.

"Участия не благословляется", — глава УПЦ Московского патриархата Онуфрий запретил духовенству МП идти на Объединительный собор УПЦ.

Об Азовском море

Через Россию, которая заблокировала проход в Керченском проливе, в ожидании прохода стоят более 140 судов.

О других важных новости

В Киеве подорожал газ — тарифы выросли на 22,8%. Теперь владельцы счетчиков будут платить не 6,96 грн за 1 куб. м, как раньше, а 8,55 грн.

Женская сборная Украины по биатлону возглавила общий зачет Кубка наций по результатам трех первых соревнований сезона.

Литва ввела национальные санкции против 20 человек, причастных к нападению на украинских моряков в районе Керченского пролива.

Украинская правда
Темы: госбюджетАзовское моресанкциицерковь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

Все новости...
госбюджет
НБУ перечислит в бюджет рекордную прибыль
Бюджет января свели с дефицитом в 70 миллиардов
30 тысяч для военных: с 1 февраля изменится порядок выплат
Последние новости
15:56
В Одессе жена "мобилизовала" своего мужа, чтобы запугать при разводе – ТЦК
15:51
Россия заявила об атаке беспилотников в нескольких областях, в том числе Московской
15:47
Новая карта мира с "зелеными" сверхдержавами": о чем говорят глобальные тренды
15:45
В Украине не будет дополнительных выходных в Рождественские и Новогодние праздники 2023
15:32
Данилов о ликвидации трех российских Су-34: Охотились давно
15:19
В Украине запустят Единую государственную платформу об усыновлении – Минсоцполитики
15:17
Известно о по меньшей мере 3800 гражданских, которых пытали оккупанты – Костин
15:14
СМИ проанализировали, как пропаганда приучила россиян к войне и ненависти к Украине
15:07
Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16
14:45
Ощадбанк продлил действие всех карточек до конца марта 2024
Все новости...
Реклама: