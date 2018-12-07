Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Поезд "Мукачево-Будапешт" стартует в воскресенье: известна стоимость билета

Пятница, 7 декабря 2018, 20:36
Поезд Мукачево-Будапешт стартует в воскресенье: известна стоимость билета

Первый рейс поезда "Мукачево-Будапешт" стартует в воскресенье, 9 декабря.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

Поезд "Мукачево-Будапешт" - ежедневный прямой беспересадочный маршрут. В дороге он будет находиться около 6 часов. Кравцов также обнародовал график курсирования поезда и стоимость билета. Она составит около 23 евро.

 

Подвижной состав, который будет курсировать евроколией, принадлежит Венгерским железным дорогам. По словам Кравцова, Украина со своей стороны построила отдельную платформу, отремонтировала путь и средства сигнализации и связи.

"Из преимуществ - не будем тратить время на технические операции для курсирования на узкой колеи. Это сэкономит время", - подчеркнул Кравцов.

Он добавил, что "Укрзализныця" имеет "большие планы" на Мукачево: "Там есть развитая сеть железнодорожного сообщения со всеми регионами Украины и создание сети поездов в ЕС позволяет создать мощный хаб для таких перевозок".

Кроме того, добавил Кравцов, "Укрзализныця" сейчас ведет переговоры с коллегами из Чехии и Словакии для запуска маршрута в Прагу.

Европейская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ВенгрияЗакарпатьежелезная дорога
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

Все новости...
Венгрия
ЕС указал на недостатки с верховенством права в Польше и Венгрии
Венгрия приняла российского министра, хочет "держать каналы связи открытыми"
Венгрия просит ЕС продлить исключения из санкций против нефтепродуктов из РФ
Последние новости
15:56
В Одессе жена "мобилизовала" своего мужа, чтобы запугать при разводе – ТЦК
15:51
Россия заявила об атаке беспилотников в нескольких областях, в том числе Московской
15:47
Новая карта мира с "зелеными" сверхдержавами": о чем говорят глобальные тренды
15:45
В Украине не будет дополнительных выходных в Рождественские и Новогодние праздники 2023
15:32
Данилов о ликвидации трех российских Су-34: Охотились давно
15:19
В Украине запустят Единую государственную платформу об усыновлении – Минсоцполитики
15:17
Известно о по меньшей мере 3800 гражданских, которых пытали оккупанты – Костин
15:14
СМИ проанализировали, как пропаганда приучила россиян к войне и ненависти к Украине
15:07
Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16
14:45
Ощадбанк продлил действие всех карточек до конца марта 2024
Все новости...
Реклама: