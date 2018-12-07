Поезд "Мукачево-Будапешт" стартует в воскресенье: известна стоимость билета

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Пятница, 7 декабря 2018, 21:36

Первый рейс поезда "Мукачево-Будапешт" стартует в воскресенье, 9 декабря.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

Поезд "Мукачево-Будапешт" - ежедневный прямой беспересадочный маршрут. В дороге он будет находиться около 6 часов. Кравцов также обнародовал график курсирования поезда и стоимость билета. Она составит около 23 евро.

 

Подвижной состав, который будет курсировать евроколией, принадлежит Венгерским железным дорогам. По словам Кравцова, Украина со своей стороны построила отдельную платформу, отремонтировала путь и средства сигнализации и связи.

"Из преимуществ - не будем тратить время на технические операции для курсирования на узкой колеи. Это сэкономит время", - подчеркнул Кравцов.

Он добавил, что "Укрзализныця" имеет "большие планы" на Мукачево: "Там есть развитая сеть железнодорожного сообщения со всеми регионами Украины и создание сети поездов в ЕС позволяет создать мощный хаб для таких перевозок".

Кроме того, добавил Кравцов, "Укрзализныця" сейчас ведет переговоры с коллегами из Чехии и Словакии для запуска маршрута в Прагу.

Европейская правда

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Темы: Венгрия Закарпатье железная дорога
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