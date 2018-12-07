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У Матиоса есть план относительно Януковича, если тот рискнет поехать в Израиль

Пятница, 7 декабря 2018, 21:10
У Матиоса есть план относительно Януковича, если тот рискнет поехать в Израиль

Заместитель генпрокурора, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что в случае выезда экс-президента Украины Виктора Януковича в Израиль, Украина обязана будет обратиться за его выдачей к израильским властям.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".  

"Я очень сметно верю в любое перемещение за пределы резервации, где находится экс-президент Украины ... Если произойдет такой факт (выезда за пределы России в Израиль - ред), то мы обязаны обратиться", - сказал он.

Матиос добавил, что существует практика международно-правового сотрудничества между Генеральной прокуратурой Украины и Израилем.

"Янукович объявлен в розыск через систему Интерпола, выставлена соответствующая карточка, но Израиль не является участником Интерпола", - пояснил он.

4 декабря адвокат Януковича заявил, что обвиняемому в госизмене экс-президенту, якобы, может потребоваться лечение в Израиле.

Темы: ЯнуковичИзраиль
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