Китай впервые запустил миссию на Луну

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Пятница, 7 декабря 2018, 23:45

Китай начал первую миссию по высадке роботизированного космического аппарата на темной стороне Луны.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на китайские СМИ.

Китайский луноход сядет в кратер Карман, оттуда он отправится собирать образцы лунной породы, после чего доставит их на землю.

Посадка произойдет не раньше, чем в начале января 2019 года.

Кратер Карман представляет интерес для ученых, так как является частью бассейна Южный полюс - Эйткен, который, вероятно, был сформирован ударом огромного астероида миллиарды лет назад.

Считается, что небесное тело пробило кору до мантии Луны, и миссия Chang'e-4 может собрать данные, которые прольют свет на раннюю историю нашего спутника.

 

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Темы: Китай космос
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