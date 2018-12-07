Китай впервые запустил миссию на Луну

Китай начал первую миссию по высадке роботизированного космического аппарата на темной стороне Луны.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на китайские СМИ.

Китайский луноход сядет в кратер Карман, оттуда он отправится собирать образцы лунной породы, после чего доставит их на землю.

Посадка произойдет не раньше, чем в начале января 2019 года.

Кратер Карман представляет интерес для ученых, так как является частью бассейна Южный полюс - Эйткен, который, вероятно, был сформирован ударом огромного астероида миллиарды лет назад.

Считается, что небесное тело пробило кору до мантии Луны, и миссия Chang'e-4 может собрать данные, которые прольют свет на раннюю историю нашего спутника.