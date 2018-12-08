Страны ОПЕК+ договорились о снижении объема нефтедобычи

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Суббота, 8 декабря 2018, 01:33

Организация стран-экспортеров нефти ОПЕК и государства, не входящие в эту организацию, включая Россию, договорились о снижении объема нефтедобычи на 1,2 млн баррелей в сутки.

Об этом сообщил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане в интервью иранскому государственному телевидению в Вене, пишет DW.

По словам Зангане, 15 стран ОПЕК сократят объем добычи нефти на 800 тысяч баррелей в сутки, а государства, не входящие в эту организацию, - на 400 тысяч баррелей. Ирану как стране, находящейся под санкциями США, разрешено не участвовать в данном соглашении.

Заключению договоренности о сокращении нефтедобычи предшествовали многочасовые переговоры преимущественно между Саудовской Аравией, Ираном и Россией. Накануне представители 15 стран ОПЕК на встрече в Вене не смогли договориться о снижении объема добычи нефти, мировые цены на которую обвалились с октября на 30 процентов.

Уже первые слухи о достижении договоренности 25 государствами ОПЕК+ привели к значительному росту цен на нефть. Нефть марки Brent подорожала почти на 3 доллара до 63,04 доллара за баррель.

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Темы: нефть
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