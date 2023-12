Еврокомиссар: Россия должна отпустить Сенцова на вручение премии Сахарова

Россия должна отпустить незаконно заключенного украинского режиссера на вручение премии Сахарова в Страсбурге.

Об этом Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан написал в Twitter,

"На следующей неделе украинский кинорежиссер Олег Сенцов будет награжден премией Сахарова Европейским парламентом. Приговоренный к 20 годам заключения, он не сможет лично получить премию. Поэтому я повторно призываю: отпустите Сенцова получить премию Сахарова", - написал он.

Next week, #Ukrainian film director Oleg #Sentsov will be awarded the #SakharovPrize by @Europarl_EN. Convicted to 20 years in prison,he won’t be able to receive the prize in person. I reiterate therefore: #LetSentsovGetSakharov pic.twitter.com/pGFm93hN1G