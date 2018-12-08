Еврокомиссар: Россия должна отпустить Сенцова на вручение премии Сахарова

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Суббота, 8 декабря 2018, 05:09

Россия должна отпустить незаконно заключенного украинского режиссера на вручение премии Сахарова в Страсбурге.

Об этом Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан написал в Twitter,

"На следующей неделе украинский кинорежиссер Олег Сенцов будет награжден премией Сахарова Европейским парламентом. Приговоренный к 20 годам заключения, он не сможет лично получить премию. Поэтому я повторно призываю: отпустите Сенцова получить премию Сахарова", - написал он.

Напомним, Сенцов стал лауреатом премии Сахарова Европарламента. Церемония вручения премии состоится 12 декабря в Страсбурге. Ее намерены посетить сестра политзаключенного Наталья Каплан и адвокат Дмитрий Динзе.

Как сообщалось, Сенцова отметили международной премией в сфере журналистских расследований и защиты прав человека во всем мире имени Сергея Магнитского. Кроме того

режиссер удостоился премии Министерства иностранных дел Польши "За человеческое достоинство" (Pro Dignitate Humana).

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Темы: Сенцов Росcия политзаключенные права человека
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