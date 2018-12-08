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Сбежавший прямо из здания суда, подозреваемый в убийстве, задержан

Суббота, 8 декабря 2018, 04:28

Подозреваемый в убийстве Андрей Елкин, который накануне сбежал прямо из здания Голосеевского суда в Киеве,  задержан.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в facebook.

"Андрей Елкин, сбежавший из Голосеевского райсуда столицы, задержан и доставлен в Голосеевское управление полиции", − написала Максимец.

Как сообщалось, 6 декабря в Киеве из помещения Голосеевского суда сбежал мужчина, которого судят по подозрению в убийстве – ч.2 ст. 115 уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с отягощающими обстоятельствами)

Подозреваемый находился под домашним арестом, а 6 декабря во время заседания суда ему изменили меру пресечения на содержание под стражей. Однако мужчине удалось сбежать из здания суда.

Темы: криминалКиевсудполиция
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