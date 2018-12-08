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Екс-адвокату Трампа "светит" 4 года тюрьмы

Суббота, 8 декабря 2018, 05:18

Прокуроры считают, что бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн, должен получить четыре года заключения, несмотря на его согласие на сотрудничество со следствием

Об этом пишет The New York Times.

Коэн должен предстать передсудом в Манхэттене на следующей неделе по двум отдельным признаниям вины: одно в нарушениях связанных с финансированием избирательной кампании и финансовых преступлениях, а другое - во лжи Конгрессу касательно расследования по России.

Прокуроры заявили, что преступления, совершенные Коэном, "ознаменовали обман, который проходит через его профессиональную жизнь", и, хотя он расчитывал на смягченный приговор за сотрудничество со следствием, он не заслуживает особой снисходительности.

"Он был мотивирован на это личной жадностью и неоднократно использовал свою власть и влияние для обманных целей", - сказал прокурор в пояснительном документе судье Уильяму Поли III.

В то же время офис специального советника ФБР Роберта Мюллера, который ведет расследование предполагаемого сговора Трампа с РФ, опубликовал свою собственную рекомендацию о вынесении приговора на основании признания Коэна во лжи Конгрессу.

У Мюллера заявили, что Коэн "приложил немало усилий, чтобы помочь расследованию специального советника".

Как сообщалось, Коэн признал себя виновным по восьми уголовным обвинениям в уклонении от уплаты налогов, банкротстве и нарушениях в финансировании кампании. Он сказал федеральному суду в Нью-Йорке, что Трамп во время предвыборной компании поручил ему организовать выплаты двум женщинам, чтобы заставить их молчать об отношениях с кандидатом в президенты.

Коэн также заявил, что Трамп якобы знал о встрече его сына с россиянами, которые обещали предоставить информацию для помощи его предвыборной кампании в 2016 году и компромат на Хиллари Клинтон.

Темы: ТрампСШАРосcиясуд
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