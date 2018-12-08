Из-за санкций Филлипины отказались покупать российские вертолеты

Из-за санкций США в отношении российского военного экспорта Филиппины купят 16 вертолетов Black Hawk производства Sikorsky Aircraft Corp за 240 миллионов долларов, вместо более дешевой российской техники.

Об этом заявил глава оборонного ведомства Филиппин, пишет Reuters.

Филиппины первоначально решили купить 16 вертолетов Bell 412 из Канады, но сделка была отменена поскольку Канада выразила обеспокоенность тем, что они могут быть использованы для борьбы с повстанцами.

Затем Филиппины рассмотрели несколько других вертолетов, в том числе Sikorsky Aircraft S-70 Black Hawk, российский Ми-171, южнокорейский Surion и Agusta Westland AW139.

Министр обороны Делфин Лоренцана заявил, что ВВС подпишут контракт в начале следующего года на приобретение 16 Black Hawk, хотя россияне предложили почти самую низкую цену.

"Но им очень трудно заплатить из-за санкций США", - сказал Лоренцана журналистам на форуме по безопасности.

Президент США Дональд Трамп подписал в прошлом году закон о санкциях против России за аннексию Крыма в 2014 году, поддержку сирийского правительства и вмешательство в президентские выборы 2016 года в США.

Союзники США, такие как Филиппины, покупающие оружие и оборудование у России, второго по величине в мире экспортера оружия, также попадут под санкции и могут столкнуться с проблемами при транспортировке этих вооружений.

S-70 Black Hawk позиционируется как служебный вертолет. Филиппинские военно-воздушные силы также хотят приобрести до 10 ударных вертолетов в следующем году.

Филиппины потратят 300 миллиардов песо (5,6 миллиардов долларов) в течение следующих пяти лет на модернизацию своего оборонного потенциала, заменив военные корабли эпохи Второй мировой войны и истребители и вертолеты времен войны во Вьетнаме.

Ранее сообщалось, что из-за санкций Индонезия отложила покупку российских истребителей Су-35.

Перед этим, в сентябре, США ввели санкции против Китая за покупку у РФ 10 боевых самолетов СУ-35 в 2017 году и ракет для наземных ракетных комплексов С-400 в 2018 году.

Как сообщали СМИ, 5 октября Россия заключила с Индией контракт на поставку ЗРК С-400 "Триумф". Речь идет о поставках пяти полковых комплексов на сумму более $ 5 млрд. Соглашение о поставках было подписано еще в октябре 2016 года.

Президент США Дональд Трамп пообещал, что в ближайшее время Индия узнает ответ США на приобретение ею российских систем ПВО.