Сутки в зоне ООС: 13 обстрелов, погиб один боец ​​ВСУ

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил российские оккупанты 13 раз открывали огонь по оборонным укреплениям украинских войск.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы в районах населенных пунктов Крымское, Зайцево, Авдеевка, Водяное, Пески, Опытное, Тарамчук, Чермалык, Богдановка, Гнутово и Водяное, что на Приазовье.

Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также, на одном из направлений, зафиксирована активность вражеского снайпера.

Кроме того, оккупанты применили вооружение БМП вблизи Зайцевого, что на Горловском направлении, и Опытного - на Донецком.

В ходе боевых действий, ранения получили двое военнослужащих Объединенных сил, один из них смертельные.

По данным разведки, в течении 7 декабря двое оккупантов были ранены, а еще двое уничтожены.

С начала текущих суток, враг огневой активности не проявлял.