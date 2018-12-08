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Украина договаривается о безвизовом режиме с Южной Кореей

Суббота, 8 декабря 2018, 07:42

Спикер ВР Андрей Парубий надеется во время визита в Южную Корею прийти к финишному этапу обсуждения решения о безвизовом режиме с этой страной.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Рада", сообщает пресс-служба парламента.

Парубий отметил, что с понедельника будет находиться с визитом в Южной Корее.

"Мы на пороге важных решений", - сказал он и сообщил о намерениях "прийти к финишному этапу обсуждения решения о безвизе между Украиной и Южной Кореей".

Украинская правда
Темы: Южная КореяВерховная Рада
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