Давка в ночном клубе Италии: 6 погибших, более 100 пострадавших

Шесть человек погибли и более 100 получили травмы в ночь на субботу во время давки на рэп-концерте в ночном клубе Италии.

Как сообщает BBC со ссылкой на местные власти, инцидент произошел в городке Коринальдо недалеко от города Анкона на восточном побережье Италии.

#Corinaldo (AN) #8dic 1:00, squadre #vigilidelfuoco impegnate nel soccorso in una discoteca. Forse per la dispersione di una sostanza urticante, ragazzi fuggono per il panico calpestandosi. Sei purtroppo quelli deceduti, decine feriti pic.twitter.com/NvII0jD7oe