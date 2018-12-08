В Киеве снова меняется расписание "Городской электрички"

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Суббота, 8 декабря 2018, 09:20

С 9 декабря в Киеве меняется расписание движения электропоездов "Городской электрички".

Об этом сообщает КП "Киевпастранс".

 
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"Надеемся, теперь время прибытия электричек станет для вас более удобным", - говорится в сообщении.

 

Как сообщалось, ранее КП "Киевпастранс" уже сообщало об изменении расписания движения электропоездов "Городской электрички" с 28 октября.

22 октября в Киеве жители Троещины заблокировали пути городской электрички, требуя соблюдать график движения и увеличить количество вагонов в поезде.

В КП "Киевпастранс" сообщили, что задержки электрички возникают из-за инфраструктуры, которая принадлежит "Юго-Западной железной дороге". 

В УЗ в свою очередь заявили, что количество поездов городской электрички сократилось из-за нехватки локомотивных бригад, а не из-за несоблюдения графика.

Украинская правда

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Темы: транспорт Киев
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