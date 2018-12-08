"Желтые жилеты" планируют демонстрации в Бельгии и Нидерландах

Французское протестное движение "желтых жилетов" шагает через границы - аналогичные демонстрации запланированы в соседних с Францией Бельгии и Нидерландах.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Примечательно, что ни одна из этих стран не предложила повысить налог на топливо - а именно это решение французских властей вызвало массовые демонстрации и беспорядки во Франции в последние недели.

Сотни полицейских мобилизуют в субботу в Брюсселе. На прошлой неделе в бельгийской столице протестующие в желтых жилетах столкнулись с полицией и подожгли две полицейские машины. Более 70 человек были задержаны.

Часть митингов запланированы у основных учреждений Европейского Союза, которые в субботу закрыты. Еще часть - в центральной части города.

Протесты "желтых жилетов" запланированы также в нидерландских городах Амстердаме и Роттердаме.

В Париже в субботу на акцию протеста начали собираться первые "желтые жилеты", полиция проводит выборочные проверки, есть первые задержанные.

Французские власти опасаются повторения прошедших на прошлой неделе беспорядков в Париже, поэтому приняла беспрецедентные меры безопасности - в том числе вывела на улицы бронетранспортеры.

Европейская правда