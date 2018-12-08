В Карпатах могут сойти снежные лавины – ГСЧС

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Суббота, 8 декабря 2018, 11:58

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об опасности схода снежных лавин в украинских Карпатах.

Об этом говорится в субботу на сайте ГСЧС.

"По данным УкрГидрометцентра 8 декабря в высокогорье Ивано-Франковской области и 8-9 декабря в высокогорье восточной части Закарпатской области сохраняется низкая снеголавинная опасность (1 уровень). 9-10 декабря в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается умеренная снеголавинная опасность (2 уровень)", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Киеве в субботу ожидается небольшой снег, днем ​​с переходом в дождь, слабый гололед, на дорогах местами гололедица.

В Украине в ближайшие дни потеплеет, пройдут дожди и мокрый снег.

Украинская правда

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Темы: погода ГСЧС Карпаты
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