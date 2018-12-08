В Польше активисты сорвали концерт ансамбля российской армии

3670 просмотров
Суббота, 8 декабря 2018, 13:15

В пятницу, 7 декабря, двое польских активистов прервали концерт ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, который проходил в Быдгоще.

Как сообщает OKO.press, активисты Рафал Сушек и Михал Войцещчук выбежали на сцену с транспарантами "Кремлевский рашизм - вон за Дон" и кричали "Лапы прочь от Украины".

Они также держали транспарант "Слава украинцам, которые борются за вашу и нашу свободу". Все случилось во время исполнения песни "Священная война".

Один из активистов, выбегая на сцену, перекинул российский флаг, помещенный на стенд возле немного меньшего польского. Ни один из около ста военных хористов на это не отреагировал.

За несколько секунд активистов со сцены свела охрана.

Европейская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Польша Росcия
powered by lun.ua
По теме
В Польше в аварии с автобусом пострадали 18 человек, одна женщина погибла 7 декабря 2018, 09:05
МИД Польши: Россия потеряла право отрицать, что она является стороной конфликта в Украине 6 декабря 2018, 20:52
Из Украины в Польшу будет курсировать новый беспересадочный вагон 5 декабря 2018, 15:05
Все новости
Главные новости
Онуфрий отправил письмо Варфоломея обратно в Стамбул
Порошенко: Российским судам надо запретить вход в порты Европы и США
Париж: полиция применила газ против демонстрантов, почти 500 задержанных
Суркис больше не будет представлять Украину в руководстве УЕФА
Все новости
Фото

Мистические фотографии животных

Шесть фильмов декабря

Поиск по сайту
Архив
Весь архів