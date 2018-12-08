Врачей, которые требовали взятку у участника АТО, арестовали с правом залога
Председатель центра медико-социальной экспертизы и врач-эксперт, которых подозревают в вымогательстве взятки у раненого участника АТО, арестованы на 60 суток с правом залога в почти 2 миллиона грн для каждого.
Такое решение принял в субботу Оболонский районный суд по ходатайству Киевской местной прокуратуры N5, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Сообщается также, что во время обысков по местам работы и жительства злоумышленников правоохранители обнаружили более 20 пакетов документов военнослужащих, также претендующих на получение инвалидности.
"К каждому из этих пакетов был прикреплен конверт с деньгами. Сумма в конвертах колебалась от семисот до четырех тысяч долларов США", - отметили в прокуратуре.
В настоящее время чиновникам инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч.3 ст.368, ч.5 ст.27, ч.3 ст.368КК Украины.
"Досудебное расследование продолжается. В рамках следствия устанавливается причастность указанных лиц к совершению аналогичных преступлений", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, 5 декабря после получения взятки в размере 1,5 тысячи долларов были задержаны врач-эксперт отдела экспертизы Центральной военно-врачебной комиссии МОУ и глава Центрального МСЭК №1 Киевского городского центра медико-социальной экспертизы.
"Указанные средства должностные лица требовали у участника АТО, который в ходе боевых действий получил тяжелую травму ноги, за установление ему группы инвалидности", - сообщали в прокуратуре.
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