Врачей, которые требовали взятку у участника АТО, арестовали с правом залога

Председатель центра медико-социальной экспертизы и врач-эксперт, которых подозревают в вымогательстве взятки у раненого участника АТО, арестованы на 60 суток с правом залога в почти 2 миллиона грн для каждого.

Такое решение принял в субботу Оболонский районный суд по ходатайству Киевской местной прокуратуры N5, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Сообщается также, что во время обысков по местам работы и жительства злоумышленников правоохранители обнаружили более 20 пакетов документов военнослужащих, также претендующих на получение инвалидности.

"К каждому из этих пакетов был прикреплен конверт с деньгами. Сумма в конвертах колебалась от семисот до четырех тысяч долларов США", - отметили в прокуратуре.

В настоящее время чиновникам инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч.3 ст.368, ч.5 ст.27, ч.3 ст.368КК Украины.

"Досудебное расследование продолжается. В рамках следствия устанавливается причастность указанных лиц к совершению аналогичных преступлений", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 5 декабря после получения взятки в размере 1,5 тысячи долларов были задержаны врач-эксперт отдела экспертизы Центральной военно-врачебной комиссии МОУ и глава Центрального МСЭК №1 Киевского городского центра медико-социальной экспертизы.

"Указанные средства должностные лица требовали у участника АТО, который в ходе боевых действий получил тяжелую травму ноги, за установление ему группы инвалидности", - сообщали в прокуратуре.