На встречу советников "нормандской четверки" от РФ поедет Сурков

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Суббота, 8 декабря 2018, 14:28

Россию на встрече советников по международным вопросам лидеров "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ) в Берлине будет представлять помощник президента РФ Владислав Сурков.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам в субботу, передает "Интерфакс".

"От нас должен быть Сурков", - сказал Песков.

Он пояснил, что речь идет о встрече, договоренность о которой была достигнута во время встречи президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Аргентине.

Как сообщалось, 1 декабря во время встречи на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин договорились проводить дальнейшие переговоры по ситуации в Керченском проливе на уровне советников между Украиной, Россией, Францией и Германией.

Украинская правда

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Темы: Росcия Минские соглашения
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