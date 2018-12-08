На Прикарпатье мужчина бросил в полицейских топор и отбирал оружие

В пгт. Перегинское на Прикарпатье задержан мужчина, который с топором набросился на полицейских и повредил полицейское авто.

Как сообщает пресс-служба НПУ, около 11:20 в полицию позвонила женщина-заявитель и сообщила, что ее сосед совершает конфликт, взяв в руки топор.

"Полицейские отреагировали и оперативно прибыли на место происшествия. Вышли из машины и обратились к нарушителю, который стоял спиной к ним. Не услышали ни ответа, ни угроз, как тот внезапно обернулся и запустил в правоохранителей топором. Не попав, поднял топор и бросил в служебный автомобиль", - говорится в сообщении.

Фото полиции

После этого нарушитель "набросился на инспекторшу и хотел нанести удар в область головы арматурой, которая также была у него в руке". Инспектор прикрылась рукой.

"После этого решил завладеть ее табельным оружием. Однако напарник, чтобы пресечь правонарушение, совершил четыре предупредительных выстрела вверх из табельного пистолета. Этими действиями напугал злоумышленника. В дальнейшем мужчина был задержан", - сообщили в полиции.

Отмечается, что нарушитель нанес телесные повреждения полицейскому в виде гематомы руки и ноги. Также он повредил в служебном авто боковое водительское стекло.

Мужчина задержан, его допрашивают.

Прикарпатцу угрожает уголовная ответственность по ст. 262 (Похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия) и ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) УК.