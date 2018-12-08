Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко: Закон об украинском языке не должен быть конъюнктурным

Суббота, 8 декабря 2018, 15:19
Порошенко: Закон об украинском языке не должен быть конъюнктурным

Президент Петр Порошенко заявляет, что закон о государственном украинском языке не должен быть конъюнктурным.

Об этом он сказал, выступая в субботу во Львове на торжествах по случаю 150-летия создания общества "Просвита", сообщает "Интерфакс-Украина".

Президент напомнил, что Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

"Я не был сторонником того, чтобы его рассмотрение проходило в преддверии избирательной кампании. Я не хочу, чтобы кто-то спекулировал на этой теме, поскольку язык – это точно не тема для спекуляций. Стратегический для Украины закон должен быть точно лишен какой-либо конъюнктуры", - сказал Порошенко.

По его словам, этот закон "должен быть на века".

Президент отметил, что закон должен быть согласован с европейскими моделями языковой политики, учитывая будущее членство Украины в ЕС.

Как сообщалось, 4 октября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект (№5670-д) об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Законопроект предусматривает создание института уполномоченного по защите государственного языка. Функциями уполномоченного будет защита украинского языка как элемента конституционного строя и защита права граждан на получение на государственном языке информации и услуг во всех сферах общественной жизни по всей территории страны.

Предлагается ввести административную ответственность за нарушение законодательства в сфере применения государственного языка.

Кроме того, предусмотрена уголовная ответственность "за публичное унижение и пренебрежение к государственному языку".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Порошенкоязыкзаконодательство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
15:56
В Одессе жена "мобилизовала" своего мужа, чтобы запугать при разводе – ТЦК
15:51
Россия заявила об атаке беспилотников в нескольких областях, в том числе Московской
15:47
Новая карта мира с "зелеными" сверхдержавами": о чем говорят глобальные тренды
15:45
В Украине не будет дополнительных выходных в Рождественские и Новогодние праздники 2023
15:32
Данилов о ликвидации трех российских Су-34: Охотились давно
15:19
В Украине запустят Единую государственную платформу об усыновлении – Минсоцполитики
15:17
Известно о по меньшей мере 3800 гражданских, которых пытали оккупанты – Костин
15:14
СМИ проанализировали, как пропаганда приучила россиян к войне и ненависти к Украине
15:07
Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16
14:45
Ощадбанк продлил действие всех карточек до конца марта 2024
Все новости...
Реклама: