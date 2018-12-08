Порошенко: Закон об украинском языке не должен быть конъюнктурным

Президент Петр Порошенко заявляет, что закон о государственном украинском языке не должен быть конъюнктурным.

Об этом он сказал, выступая в субботу во Львове на торжествах по случаю 150-летия создания общества "Просвита", сообщает "Интерфакс-Украина".

Президент напомнил, что Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

"Я не был сторонником того, чтобы его рассмотрение проходило в преддверии избирательной кампании. Я не хочу, чтобы кто-то спекулировал на этой теме, поскольку язык – это точно не тема для спекуляций. Стратегический для Украины закон должен быть точно лишен какой-либо конъюнктуры", - сказал Порошенко.

По его словам, этот закон "должен быть на века".

Президент отметил, что закон должен быть согласован с европейскими моделями языковой политики, учитывая будущее членство Украины в ЕС.

Как сообщалось, 4 октября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект (№5670-д) об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Законопроект предусматривает создание института уполномоченного по защите государственного языка. Функциями уполномоченного будет защита украинского языка как элемента конституционного строя и защита права граждан на получение на государственном языке информации и услуг во всех сферах общественной жизни по всей территории страны.

Предлагается ввести административную ответственность за нарушение законодательства в сфере применения государственного языка.

Кроме того, предусмотрена уголовная ответственность "за публичное унижение и пренебрежение к государственному языку".