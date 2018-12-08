"Динамо" берет реванш у "Карпат" за поражение в Киеве

В матче 18-го тура украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" со счетом 4:0 разгромило львовские "Карпаты".

Матч состоялся во Львове 8 декабря в присутствии менее 3 тысяч зрителей.

Команды выдали ровный первый тайм, а на первых минутах в составе "Карпат" опасно пробивали Сергей Мякушко и Хорхе Каррваскаль.

На 28-й минуте "Динамо" вышло вперед. Виктор Цыганков со штрафного пробил сильно и мяч срикошетил от игрока "Карпат" и залетел в ворота - 0:1. Через две минуты после удара Артема Федецкого Денис Бойко оформил сейв.

В начале второго тайма "Динамо" снова забивает гол. После паса от Николая Шапаренко Цыганков ударом из-под защитника попал в ворота "Карпат" - 0:2.

На 60-й минуте опасно бил Алексей Гуцуляк - мимо.

"Карпаты" даже после 2:0 не сдались. Немного не хватило точности Карраскалю после удара метров с 18-ти. На 84-й минуте после удара Шапаренко за "Карпаты" играет штанга ворот. И уже через минуту Карраскаль выходит один на один с Бойко и пробивает мимо ворот.

На 89-й минуте после паса Беньямина Вербича точный удар Шапаренко и счет становится уже 3:0 в пользу "Динамо".

В добавленное арбитром время подопечные Александра Хацкевича завершили разгром "Карпат": на 92-й минуте после паса от датчанина Миккаеля Дуелунда Цыганков забил свой третий гол в этой игре - 0:4.

Напомним, в матче 7 тура УПЛ, который прошел в Киеве, "Карпаты" обыграли "Динамо" со счетом 2:0.