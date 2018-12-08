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В Житомире произошло ДТП с участием "скорой": 7 травмированных

Суббота, 8 декабря 2018, 16:05
В Житомире произошло ДТП с участием скорой: 7 травмированных

В Житомире произошло ДТП с участием "скорой помощи" и "Hyundai Santa Fe".

Как сообщили 8 декабря в ГУ Нацполиции в Житомирской области, авария произошла около 10:00 на перекрестке улиц Мазепы и Домбровского.

В результате травмы получили 7 человек, водители и пассажиры транспортных средств, жители пгт. Романов и Житомира.

"Предварительно, автомобиль "скорой", который двигался с проблесковыми маячками по улице Мазепы, совершил столкновение с автомобилем "Hyundai Santa Fe" под управлением 40-летнего жителя пгт.Романов.  После этого оба автомобиля въехали в дом", - сообщили в полиции.

Пострадавшие были доставлены в лечебные учреждения Житомира. Полицейские выясняют все причины и обстоятельства происшествия.

 

 
 
ФОТО - ДЕПАРТАМЕНТ КОММУНИКАЦИИ ПОЛИЦИИ ЖИТОМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Украинская правда
Темы: ДТПЖитомиржертвы
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