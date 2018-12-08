В зоне проведения ООС ранен один боец - штаб

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Суббота, 8 декабря 2018, 18:19

В зоне проведения операции объединенных сил в результате боевых действий легкое ранение получил один военнослужащий ООС.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС вечером 8 декабря.

По данным военных, в субботу оккупанты нарушили режим прекращения огня 8 раз, при этом боевики продолжают применять вооружение, запрещенное Минскоми соглашениями.

В частности, боевики открывали прицельный огонь из крупнокалиберных пулеметов по позициям ООС в районах н.п.Чермалык и Невельское, из гранатометов - возле Гнутово и из стрелкового оружия - близ Тарамчука.

"Весь вышеперечисленный арсенал противник применил на подступах к Шумам, а по опорному пункту возле н.п.Пески российские оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм", - сообщили в штабе.

Украинская правда

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Темы: ООС Донбасс Минские соглашения
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