В зоне проведения ООС ранен один боец - штаб

В зоне проведения операции объединенных сил в результате боевых действий легкое ранение получил один военнослужащий ООС.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС вечером 8 декабря.

По данным военных, в субботу оккупанты нарушили режим прекращения огня 8 раз, при этом боевики продолжают применять вооружение, запрещенное Минскоми соглашениями.

В частности, боевики открывали прицельный огонь из крупнокалиберных пулеметов по позициям ООС в районах н.п.Чермалык и Невельское, из гранатометов - возле Гнутово и из стрелкового оружия - близ Тарамчука.

"Весь вышеперечисленный арсенал противник применил на подступах к Шумам, а по опорному пункту возле н.п.Пески российские оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм", - сообщили в штабе.