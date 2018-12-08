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В России умерла старейшая правозащитница - глава московской Хельсинкской группы

Суббота, 8 декабря 2018, 19:07
В России умерла старейшая правозащитница - глава московской Хельсинкской группы

В Москве на 92 году скончалась правозащитница, одна из основателей и председатель Московской Хельсинкской группы, историк и общественный деятель Людмила Алексеева.

Об этом вечером 8 декабря сообщили в пресс-службе Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ).

Алексеева была избрана председателем Московской Хельсинкской группы в мае 1996 года. Входила в состав нескольких постоянных комиссий при СПЧ: по правам человека за рубежом, по содействию ОНК, реформе пенитенциарной системы и профилактики правонарушений, по исторической памяти и др. 

Автор более 100 работ по вопросам прав человека, за свою деятельность была удостоена 11 наград. 

    В 2012 году Алексеева выступала за освобождение Юлии Тимошенко, осужденной в период президентства Виктора Януковича, а в 2016-м - за освобождение Надежды Савченко.

    Темы: Росcияправа человека
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