В России умерла старейшая правозащитница - глава московской Хельсинкской группы
В Москве на 92 году скончалась правозащитница, одна из основателей и председатель Московской Хельсинкской группы, историк и общественный деятель Людмила Алексеева.
Об этом вечером 8 декабря сообщили в пресс-службе Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ).
Алексеева была избрана председателем Московской Хельсинкской группы в мае 1996 года. Входила в состав нескольких постоянных комиссий при СПЧ: по правам человека за рубежом, по содействию ОНК, реформе пенитенциарной системы и профилактики правонарушений, по исторической памяти и др.
Автор более 100 работ по вопросам прав человека, за свою деятельность была удостоена 11 наград.
В 2012 году Алексеева выступала за освобождение Юлии Тимошенко, осужденной в период президентства Виктора Януковича, а в 2016-м - за освобождение Надежды Савченко.
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