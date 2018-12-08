В России умерла старейшая правозащитница - глава московской Хельсинкской группы

В Москве на 92 году скончалась правозащитница, одна из основателей и председатель Московской Хельсинкской группы, историк и общественный деятель Людмила Алексеева.

Об этом вечером 8 декабря сообщили в пресс-службе Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ).

Алексеева была избрана председателем Московской Хельсинкской группы в мае 1996 года. Входила в состав нескольких постоянных комиссий при СПЧ: по правам человека за рубежом, по содействию ОНК, реформе пенитенциарной системы и профилактики правонарушений, по исторической памяти и др.

Автор более 100 работ по вопросам прав человека, за свою деятельность была удостоена 11 наград.

В 2012 году Алексеева выступала за освобождение Юлии Тимошенко, осужденной в период президентства Виктора Януковича, а в 2016-м - за освобождение Надежды Савченко.