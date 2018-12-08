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Украинцы, которых удерживают в РФ, Крыму и ОРДЛО, смогут получить финпомощь

Суббота, 8 декабря 2018, 20:58
Украинцы, которых удерживают в РФ, Крыму и ОРДЛО, смогут получить финпомощь

Граждане Украины, которые незаконно удерживаются в России, оккупированном Крыму и на территории ОРДЛО, смогут получить ежемесячную финпомощь.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Помощь будет предоставляться в форме ежемесячной стипендии в размере 3 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января текущего года, согласно указу президента "О государственных стипендиях имени Левка Лукьяненко".

Согласно документу, государственные стипендии им.Левка Лукьяненко назначаются гражданам Украины, незаконно задержанным, удерживаемым РФ, оккупационной администрацией РФ, которая установила и осуществляет общий контроль на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, АР Крым и Севастополе, на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, АР Крым и Севастополе и/или на территории РФ в связи с общественной или политической деятельностью указанных лиц, а также освобожденным из числа таких лиц.

Отмечается, что в год назначается до 100 государственных стипендий.

В указе также предусмотрена процедура получения госстипендии и документы, необходимые при обращении для ее назначения.

Украинская правда
Темы: политзаключенныеРосcиясоцвыплаты
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