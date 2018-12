Протесты "желтых жилетов": Более 100 раненых, почти 1000 арестованных

Во Франции в результате столкновений участников акций протеста "желтых жилетов" с полицией травмы получили около 120 демонстрантов и около 20 полицейских.

Об этом в субботу, 8 декабря, заявил глава МВД Франции Кристоф Кастанер на совместной пресс-конференции с премьер-министром страны Эдуардом Филиппом, сообщает Reuters.

По его словам, в акциях протеста 8 декабря в Париже приняли участие около 10 тыс. человек, по всей стране - около 125 тыс. человек.

"Почти 1000 человек были арестованы, 620 из них - в Париже. Полицейские обнаружили у них потенциальное оружие - молотки и бейсбольные биты ... В настоящее время ситуация находится под контролем", - сообщил Кастанер.

Столкновения с полицией в ходе митингов также имели место в Бордо, Лионе, Тулузе и других городах.

В субботу в Париже между демонстрантами и полицией произошли столкновения: правоохранители использовали слезоточивый газ и водяные пушки, чтобы остановить митингующих недалеко от Елисейских полей.

Вместе с тем, по сообщению местных СМИ, полиция также применила слезоточивый газ и водяные пушки в Брюсселе (Бельгия) и арестовала около 400 человек в ходе столкновений во время акции в поддержку "желтых жилетов". Ранее сообщалось о почти 100 задержанных.

VIDEO: French riot police clash with #YellowVests protesters near the Champs-Elysees in Paris #GilletsJaunes pic.twitter.com/XTC4nNqvVP — AFP news agency (@AFP) December 8, 2018

VIDEO: Protesters attack an Orange telecom store on the Champs-Elysées, as Paris is on lockdown for the latest #YellowVests protests against President Emmanuel Macron#GilestJaunes pic.twitter.com/hQY1M4sDju — AFP news agency (@AFP) December 8, 2018