Трамп анонсировал увольнение главы аппарата Белого дома

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Воскресенье, 9 декабря 2018, 00:49

Президент США Дональд Трамп заявил, что глава аппарата Белого дома Джон Келли до конца года покинет пост.

Об этом он заявил в субботу, 8 декабря, передает DW со ссылкой на AFP.

"Джон Келли уйдет до конца этого года. Он был со мной почти два года. Я очень ценю его службу", - сказал Трамп.

Глава Белого дома также назвал Келли "отличным парнем".

Отмечается, что это уже второй глава аппарата Белого дома, который уходит с должности за время президентства Трампа.

Президент США пообещал назвать преемника Келли в ближайшие дни. Американские СМИ предполагают, что этот пост может занять Ник Айерс, глава аппарата вице-президента Майка Пенса..

Джон Келли, отставной генерал морской пехоты, ранее служил секретарем Департамента внутренней безопасности.

В конце июня прошлого года Келли сменил на посту главы аппарата Белого дома Райнса Прибуса.

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Темы: США Трамп
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