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Посол Украины в Польше: Задержанных украинских активистов уже отпустили

Суббота, 8 декабря 2018, 23:57

Членов экологической организации "Екодія", задержанных в Польше, уже отпустили.

Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

"После вмешательства нашего консула задержанных украинских активистов уже отпустили", - написал он.

Ранее глава "Екодії" Ирина Ставчук заявила, что В Польше задержали 2 активистов, которые ехали на международные климатические переговоры ООН по изменению климата в Катовице.

Перед этим украинское подразделение международной климатической организации 350.org и общественная организация "Екодия" заявили, что Польша разворачивает на границе представителей общественных организаций, которые направляются на международные климатические переговоры ООН по изменению климата в Катовице.

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