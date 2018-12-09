Посол Украины в Польше: Задержанных украинских активистов уже отпустили

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Воскресенье, 9 декабря 2018, 00:57

Членов экологической организации "Екодія", задержанных в Польше, уже отпустили.

Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

"После вмешательства нашего консула задержанных украинских активистов уже отпустили", - написал он.

Ранее глава "Екодії" Ирина Ставчук заявила, что В Польше задержали 2 активистов, которые ехали на международные климатические переговоры ООН по изменению климата в Катовице.

Перед этим украинское подразделение международной климатической организации 350.org и общественная организация "Екодия" заявили, что Польша разворачивает на границе представителей общественных организаций, которые направляются на международные климатические переговоры ООН по изменению климата в Катовице.

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