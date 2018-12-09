Посол Украины в Польше: Задержанных украинских активистов уже отпустили
Членов экологической организации "Екодія", задержанных в Польше, уже отпустили.
Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица.
"После вмешательства нашего консула задержанных украинских активистов уже отпустили", - написал он.
Після втручання нашого консула затриманих українських активістів вже відпустили @ukrpravda_news https://t.co/VoWmTadECw— Andrii Deshchytsia (@ADeshchytsia) December 8, 2018
Ранее глава "Екодії" Ирина Ставчук заявила, что В Польше задержали 2 активистов, которые ехали на международные климатические переговоры ООН по изменению климата в Катовице.
Перед этим украинское подразделение международной климатической организации 350.org и общественная организация "Екодия" заявили, что Польша разворачивает на границе представителей общественных организаций, которые направляются на международные климатические переговоры ООН по изменению климата в Катовице.
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