В Киеве презентовали книгу о Сенцове на английском языке

В Киеве 8 декабря прошла презентация книги Александра Мимрука "Олег Сенцов" на английском языке.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

"Сенцов - это человек, которого знают многие, но он скрыт со стороны жизненного пути. Фактически всю его биографию приходилось составлять из небольших фрагментов. Такими фрагментами были свидетельства людей, которые знают Олега, или работали с ним.

Эта книга - попытка систематизации, а с другой - способ исследования и восприятия Олега Сенцов ", - рассказал Александр Мимрук.

Представитель издательства "Фолио" Александр Красовицкий заявил, что часть изданных книг будет реализована в украинских книжных магазинах, другую часть тиража передадут в госорганы, в частности, в МИД.

Отмечается, что впервые книгу "Олег Сенцов" представили в Киеве 27 октября 2017 года.

Она состоит из воспоминаний людей, которые хорошо знают Сенцова, из обрывков его книг и сценариев к фильмам и из фрагментов протоколов допросов свидетелей, которые проходят по его делу. В книге много фотографий, из домашнего архива и из зала суда.

Ранее российский режиссер Аскольд Куров сообщил, что незаконно осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов идет на поправку после прекращения голодовки, но он все еще находится в медсанчасти колонии.

Напомним, Олег Сенцов, который был незаконно задержан в мае 2014-го и приговорен к 20 годам колонии строгого режима в августе 2015 года, содержится в российской колонии "Белый медведь" в Ямало-Ненецком автономном округе РФ.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, которых удерживает РФ.

28 сентября в российском ФСИН заявили, что Сенцова вывезли из колонии в городскую больницу. С 6 октября 2018 г. Сенцов заявил о прекращении голодовки из-за угрозы принудительного кормления.

После завершения 145-дневного голодания Сенцова тюремщики заявили, что в первый же день он якобы съел целую домашнюю курицу и наваристый бульон. Сенцова планировали перевести на тюремную пищу в течение 20 дней.

В конце ноября Аскольд Куров сообщил, что Сенцов "начинает восстанавливаться от голодания", чувствует себя нормально, но рассказы тюремщиков о том, что он съел целую курицу - неправда.

Напомним, Сенцов стал лауреатом премии Сахарова Европарламента. Церемония вручения премии состоится 12 декабря в Страсбурге. Ее намерены посетить сестра политзаключенного Наталья Каплан и адвокат Дмитрий Динзе.

Как сообщалось, Сенцова отметили международной премией в сфере журналистских расследований и защиты прав человека во всем мире имени Сергея Магнитского. Кроме того режиссер удостоился премии Министерства иностранных дел Польши "За человеческое достоинство" (Pro Dignitate Humana).