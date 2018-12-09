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Коми: Расследование по делу РФ изначально имело 4 подозреваемых

Воскресенье, 9 декабря 2018, 04:57

Экс-директор ФБР Джеймс Коми заявил, что расследование относительно вмешательства РФ в американские выборы и относительно возможного сговора кампании Трампа с российским правительством с самого начала имело 4 подозреваемых граждан США.

Об этом он сказал во время слушаний в Конгрессе, стенограмму которых обнародовали в субботу, передает АР.

Коми не назвал фамилии американских граждан, но известно, что имя Дональда Трампа в качестве кандидата на то время от республиканцев среди них не значилось.

Экс-директор ФБР также опроверг заявления Трампа о том, что он якобы находился в дружеских отношениях со спецпрокурором Мюллером, который сейчас возглавляет расследование.

Трамп ранее неоднократно подчеркивал, что Коми и Мюллер уже давно объединились против него.

"Я не знаю его (Мюллера - ред.) номера телефона, никогда не был в его доме", - заверил Коми.

Отмечается, что стенограмму обнародовали через 24 часа после слушаний.

Как сообщалось, бывший директор ФБР Джеймс Коми согласился дать показания на закрытых слушаниях Конгресса США.

Ранее газета The New York Times писала, что Трамп хотел приказать Минюсту открыть дела и выдвинуть обвинения против его соперницы на президентских выборах 2016 года Хиллари Клинтон и экс-директора ФБР Джеймса Коми.

Во время президенской предвыборной кампании 2016 года, в которой Трамп соперничал с Клинтон, тогдашний директор ФБР Джеймс Коми объявил, что агентство не нашло оснований выдвигать уголовные обвинения против кандидата в президенты от Демократической партии.

В мая 2017 года Трамп уволил Джеймса Коми с поста директора ФБР.

Как писало Reuters, в Минюсте причиной увольнения назвали закрытие расследования дела против Хиллари Клинтон. Сообщалось, что она пользовалась служебной почтой в личных целях.

Однако демократы считают, что Коми был уволен из-за расследования ФБР о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году.

Темы: СШАРосcиявиборы
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