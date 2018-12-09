ООС: Боевики били из минометов и гранатометов, 1 раненый

За прошедшие сутки боевики 13 раз открывали огонь по позициям ОС, трижды применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение. 1 украинский военный получил легкое ранение.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 9 декабря.

Боевики вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Кроме того, враг из минометов калибра 82 мм дважды открывал огонь неподалеку Крымского и один раз - вблизи Песков. В общем, для обстрелов, противник использовал 39 мин.

За прошедшие сутки, враг стрелял по нашим позициям еще на подступах к населенным пунктам Троицкое, Новолуганское, Шумы, Невельское, Тарамчук, Марьинка, Чермалык и Гнутово. Огонь из тяжелого вооружения в этих случаях не открывался", - подчеркнули в штабе.

С начала текущих суток, со станковых гранатометов боевики провоцировали бойцов ВСУ на подступах к Гнутово. Потерь среди украинских военных нет.

"По данным разведки, 8 декабря, 3 оккупантов уничтожено, а еще четыре человека из состава вооруженных формирований Российской Федерации учтены, как санитарные потери", - говорится в отчете.